ROMA – Come celebrare il 30° compleanno del telescopio spaziale Hubble della NASA e dell’ESA? Regalando a tutti gli utenti che vorranno la foto che il famoso telescopio ha scattato nell’universo proprio nel giorno del tuo compleanno. Questo il gioco che è stato lanciato sui social network per festeggiare l’anniversario del telescopio, almeno virtualmente, dato che ai tempi della pandemia per il coronavirus tutte le celebrazioni sono state rinviate a data da destinarsi.

Il telescopio spaziale Hubble nasce dalla collaborazione tra la NASA e l’Agenzia spaziale europea (ESA), ed è stato portato in orbita il 24 aprile 1990 dallo shuttle statunitense. Hubble ha rivoluzionato l’astronomia, scattando foto mozzafiato ma soprattutto ricche di preziosi dati per i ricercatori.

Se il suo percorso è stato segnato da un difetto dello specchio principale, partendo un po’ col freno a mano tirato, una volta risolto il problema il telescopio ha iniziato a raggiungere e segnare un successo dopo l’altro. Ci ha permesso di vedere galassia, di fornire le prime prove anche se indirette sull’esistenza della materia oscura, ha osservato buchi neri giganteschi e ha permesso di stabilire l’età dell’universo e i parametri di importanti costanti cosmologiche.

In 30 anni passati in orbita, sottolinea la NASA nella pagina dedicata ai festeggiamenti, il telescopio spaziale ha dovuto affrontare riparazioni a distanza e miglioramenti che gli hanno permesso di continuare a lavorare e a fornire importanti immagini e foto dell’universo che si sono rivelate fondamentali per la sua comprensione. Hubble ha letteralmente cambiato il nostro modo di vedere il cosmo.

L’obiettivo degli scienziati era quello di festeggiare questa importante data con eventi, campagne social e conferenze, ma per via del coronavirus tutto è stato rimandato. In compenso, ne è nato un simpatico e importante gioco, anzi un regalo che Hubble ha fatto a tutti noi. Visitando la pagina del sito della NASA dedicata, è possibile inserire la propria data di nascita e osservare il pezzettino di universo che il telescopio osservava in quel giorno.

Un regalo unico e speciale, che potete ottenere cliccando qui e inserendo il giorno del vostro compleanno.