ROMA – La Terra è piatta ma i terrestri la credono tonda per l’effetto Pac Man. Penserete che chi lo professa sia pazzo, o almento demodé visto che la teoria della Terra piatta ci riporta ai tempi del MedioEvo. Secondo queste persone invece “anche la Nasa nasconde la verità sul Pianeta Terra”.

Invece c’è un movimento (quello dei cosiddetti terrappiattisti) che si è riunito a Birmingham. Durante la conferenza organizzata dalla Flat Earth Society è tornato in auge il concetto che la Terra sia un disco piatto e che se arrivati a un estremo non “cadiamo nel vuoto” è solo perché (come nel famoso videogioco) una volta che finisce lo schermo ci si ritrova all’inizio del percorso.

Scrive Giovanni Drogo su Next:

Il più interessante – racconta il Telegraph – è quello del Pac Man effect. La teoria è stata presentata da Darren Nesbit e serve a spiegare come mai una volta che una persona arriva al “bordo” del disco (viaggiando da Ovest verso Est o viceversa) non cade nel vuoto cosmico ma riesce a tornare al punto di partenza. Per Nesbit è come in Pac Man, dove quando il personaggio del gioco arriva al bordo destro dello schermo si ritrova “catapultato” al margine sinistro. Lo spazio-tempo, ha spiegato, si contrae ai margini della Terra per rendere possibile questa specie di passaggio dimensionale. Non resta quindi che attendere un raduno dei terrapiattisti dell’emisfero meridionale, solo così potremo sciogliere uno dei misteri più inquietanti: la non esistenza dell’Australia.