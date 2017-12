ROMA – Nel Canale di Sicilia è in corso una sequenza sismica attivata l’8 dicembre dalla scossa di magnitudo 2.6 avvenuta a largo di Ragusa. Da allora ci sono state 14 scosse: 10 di magnitudo superiore a 2.0 e quattro di magnitudo superiore a 3.0, fra cui i terremoti di magnitudo 3.9 e 3.7 avvenuti alle ore 2:13 e alle 2:59 di giovedì 14 dicembre.

Lo ha spiegato all’Ansa Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). ”L’area del Canale di Sicilia – ha spiegato – è molto vasta e c’è un sistema di faglie molto complesso e poco conosciuto, generato dalla spinta della placca africana contro quella euroasiatica”.

In questo sistema, ha aggiunto, ci sono due faglie che potrebbero essere collegate alla sequenza sismica in corso: la faglia di Scicli e quella di Capo Passero ma ”ancora non è chiaro quale delle due sia legata a questi terremoti”. Non si può prevedere neanche l’evoluzione della sequenza, “ma proprio per questo – ha rilevato Privitera – non possiamo escludere che si verifichino altre scosse”.