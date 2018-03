ROMA – La stazione spaziale cinese Tiangong-1, in caduta libera e fuori controllo, si schianterà sulla Terra, probabilmente, la domenica di Pasqua, 1 aprile, con una tolleranza di più o meno un giorno.

Sempre in giornata, è arrivata la prima stima ufficiale dello Joint Space Operations Center (JSpOC) del Comando Strategico degli Stati Uniti, che indica la possibile data del rientro nell’atmosfera all’1:57 Utc (ossia le 15:57 italiane). Le stime della Aerospace Corporation, una ditta no profit che lavora per la Difesa americana e per la Nasa, indicano le 18:35 italiane, mentre quelle del sito SatView, dove si può osservare in streaming il rientro della stazione spaziale, indicano le 15:59.

“Sono previsioni sostanzialmente allineate con quelle italiane, ha osservato Luciano Anselmo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione ‘A. Faedo’ del Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr). A eseguire i calcoli per l’Italia, nell’istituto di Anselmo è una donna, Carmen Pardini. Impossibile al momento ottenere una maggiore precisione, e soltanto a 36 ore dal rientro sarà possibile avere indicazioni più sicure. Si continua costantemente a osservare il comportamento del veicolo fuori controllo che si avvicina a Terra.

Per esempio, rispetto ai giorni scorsi, la Tiangong-1 ha cominciato a ruotare più velocemente sul suo asse: «In una settimana la velocità di rotazione è aumentata di circa il 30% e adesso la Tiangong-1 compie un giro completo intorno al suo asse ogni 2,40 minuti: una velocità normale per un oggetto abbandonato nello spazio”, ha detto Anselmo.

“Per il resto – ha aggiunto – non ci sono particolari novità: le condizioni dell’atmosfera e quelle del campo geomagnetico terrestre hanno continuato a essere tranquille nelle ultime 48 ore, e non ha subito variazioni nemmeno il modo in cui il veicolo è orientato nello spazio”.

Intanto, un gruppo di astronomi dei Tenagra Observatories in Arizona e del Virtual Telescope Project in Italia è riuscito a catturare un’immagine di Tiangong-1 a poco tempo dalla sua caduta definitiva. Gianluca Masi (Virtual Telescope Project) ha dichiarato:

“Siamo riusciti a fare qualcosa che è onestamente fuori dal comune: catturare l’immagine della stazione spaziale cinese Tiangong-1 durante uno dei suoi passaggi finali tra le stelle, prima di bruciare nell’atmosfera. L’immagine è emersa da una singola esposizione di 2 secondi, scattata in remoto con il Tenagra III in Arizona, disponibile come parte della partnership tra Virtual Telescope Project e Tenagra Observatories. In quel momento, Tiangong-1 era a circa 220 km di altitudine, circa metà dell’altitudine della Stazione Spaziale Internazionale, e si muoveva ad una velocità di circa 28.000 km/h”.