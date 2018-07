ROMA – Per aumentare App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il livello di protezione delle informazioni sensibili degli utenti, nei prossimi mesi Google metterà in vendita nello store online la Titan Security Key, una particolare chiave di sicurezza disponibile in due versioni: una con supporto Bluetooth per dispositivi mobili e una che si collega direttamente alla porta USB del computer.

Secondo CNET, i due device insieme dovrebbero costare 50 dollari, mentre individualmente la versione USB costerà 20 dollari e Bluetooth, 25.

“Siamo molto sicuri della qualità della sicurezza”, ha affermato Christiaan Brand, product manager di Google per l’identità e la sicurezza, scrive il Daily Mail.

Nel 2017, Google ha iniziato a distribuire Titan Key a tutti gli 85.000 dipendenti, secondo KrebsOnSecurity, e da allora, nessuno ha segnalato alcuna acquisizione di account correlati al lavoro, come sostenuto dalla società di Mountain View.

Le chiavi di sicurezza sono dispositivi economici basati su USB, spesso costano meno di 20 dollari, che richiedono all’utente di accedere a un sito Web utilizzando una password eu n dispositivo mobile o una chiave USB.