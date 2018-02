PARIGI – A distanza di sette anni ha potuto ammirare allo specchio la sua terza faccia. E’ il miracolo compiuto all’Hospital europeen Georges Pompidou di Parigi, dove una equipe di chirurghi è riuscita a a trapiantare un secondo volto sullo stesso paziente, che sette anni prima aveva subito la stessa operazione.

Il secondo trapianto si è reso necessario a causa di un grave problema di rigetto del primo. Il paziente, che si è già visto allo specchio, è in osservazione e sta bene. L’intervento è riuscito ma i chirurghi sono ancora prudenti.

A portare a termine l’intervento, 3 settimane fa, è stata l’equipe del professor Laurent Lantieri. Nella sua squadra c’è anche il chirurgo italiano Francesco Wirz, 34 anni.

Jerome, questo il nome del paziente, era stato operato dal professor Lantieri una prima volta nel 2010. Il trapianto, con il volto di una persona più anziana, era riuscito ed era durato 7 anni.

I primi sintomi di quello che l’equipe del professor Lantieri ha definito “rigetto cronico” si sono presentati l’anno scorso. Al moltiplicarsi delle zone di necrosi sul volto, per evitare ulteriori rischi al paziente è stato asportato il viso il 30 novembre. Da allora, fino al 15 gennaio, è rimasto “senza volto” in rianimazione, guardato a vista dai chirurghi per il rischio di infezioni. Trovato il donatore, la nuova faccia è stata asportata da una equipe e impiantata su Jerome da una seconda equipe, composta fra gli altri dal dottor Wurz, 34 anni, di Napoli.