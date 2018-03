ROMA – I triceratopi svilupparono le temibili tre corna per attirare un partner. In passato si pensava che questi dinosauri erbivori avessero sviluppato il particolare collare per distinguersi dalle altre specie ma ora gli scienziati lo escludono e sostengono che la vistosa corona ossea dei triceratopi, il cui nome significa “faccia con tre corna”, era d’aiuto a flirtare.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

I ricercatori della Queen Mary University di Londra hanno scoperto che le tre corna e il rostro evolvano molto più velocemente rispetto ad altre caratteristiche.

“Gli esemplari pubblicizzano la loro qualità o il corredo genetico, lo vediamo anche nei pavoni con le piume della coda”, ha spiegato Andrew Knapp, autore principale della ricerca, alla BBC.

Quando le caratteristiche vengono utilizzate per respingere le specie e non attirarle, sono necessari solo lievi cambiamenti.

Il fatto che i triceratopi abbiano compiuto tanti sforzi evolutivi per sviluppare queste caratteristiche fa pensare che fossero usate per la selezione socio-sessuale, secondo il documento pubblicato su una rivista della Royal Society.

I ricercatori inizialmente avevano deciso di determinare se le corna fossero utilizzate per differenziarsi da specie diverse ma già in precedenza avevano escluso il loro uso per difendersi dai predatori e dalla termoregolazione.

Lo studio risolve un’ipotesi di lunga data, e finora non testata, riguardante l’origine e la funzione delle caratteristiche dei triceratopi”, ha detto Knapp.

La scoperta potrebbero avere un impatto sullo studio della teoria evolutiva su ampi periodi di tempo, scrive il Daily Mail.

“I moderni modelli informatici indicano che la selezione sessuale può promuovere un rapido processo evolutivo, l’adattamento e l’estinzione. Il nostro mondo sta esercitando pressione sull’ambiente naturale e queste previsioni potrebbero avere importanti conseguenze per la conservazione e il destino degli esseri viventi”.

Per testare queste previsioni i ricercatori sperano di poter esaminare i cambiamenti nei reperti fossili e raccogliere ulteriori prove per identificare la selezione sessuale.