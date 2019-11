Twitter, una nuova funzione per nascondere i tweet di risposta

SAN FRANCISCO – Nascondere i tweet di risposta su Twitter: è la nuova funzionalità della piattaforma di microblogging, disponibile in tutto il mondo sia sulla app per dispositivi mobili sia su desktop. Con questa novità, ognuno può decidere di nascondere le risposte ai propri tweet e si possono vedere e interagire con le risposte nascoste cliccando l’icona grigia che apparirà nei cinguettii.

In una fase di test, spiega la piattaforma, è emerso che di solito gli utenti nascondono le risposte che ritengono irrilevanti, fuori contesto o fastidiose. L’85% delle persone che ha nascosto le risposte non usa la funzione Blocca o Silenzia. In Canada, il 27% delle persone che hanno nascosto dei tweet hanno ammesso che potrebbero ripensare a come interagire con le altre persone in futuro. Mentre alcune persone hanno fatto presente di non voler nascondere le risposte per evitare ripercussioni, visto che l’icona grigia rimane visibile.

Twitter, afferma la società in una nota, continuerà “a monitorare questa esigenza e a tenere sotto controllo i risultati man mano che la nuova funzione verrà utilizzata da un numero crescente di persone” e sta lavorando “per inserire nuovi controlli e rendere più chiare le regole per le conversazioni”. L’opzione ‘Nascondi risposta’ è stata lanciata a livello globale su iOS, Android, Twitter Lite, e twitter.com. (Fonte: Ansa)