CASERTA – Ufo nei cieli del Casertano: oggetto volante luminoso a Carinola. A riportare la notizia è il sito Cronacacaserta.it. Il presunto avvistamento sarebbe avvenuto la sera del 14 settembre 2018 intorno alle 23.00. Un residente del comune campano ha notato qualcosa di strano in cielo e ha deciso di riprenderlo (Guarda il video nel post in fondo alla pagina).

L’uomo ha visto una sfera luminosa bianca, a detta del sito “letteralmente ferma immobile”. Il testimone ha deciso immediatamente di documentare il tutto con il cellulare per registrare un video. Ma come sempre accade in questi casi di avvistamenti di Ufo non c’è alcuna prova scientifica che quelli ripresi siano effettivamente oggetti volanti di natura aliena.

Tanto basta però agli appassionati di ufologia per scatenarsi in discussioni e ipotesi sulla natura dell’oggetto in volo. I più scettici escludono la teoria dell’Ufo e propongono una spiegazione più terrena. Si sarebbe trattato di un elicottero o al massimo di un drone. Come ricorda il sito casertano “non è la prima volta che viene fatto un avvistamento simile a questo proprio a Carinola”.

Uno degli ultimi avvistamenti segnalati in Italia dal sito ARIA (associazione ricerca italiana aliena) è quello di Savona. Lo scorso 8 settembre un testimone ha detto di aver visto 5 oggetti luminosi nei cieli della città ligure, sebbene non sia riuscito a fotografare l’Ufo flottillas. Altri testimoni parlano di sfere luminose provenienti dal mare. Un ulteriore testimone dice di aver visto una sfera luminosa muoversi in cielo intorno alle 8 di sera mentre si trovava sul suo terrazzo. L’uomo ha cercato di riprendere quanto visto con il cellulare, ma, specifica Maggioni “la ripresa purtroppo non è di buona qualità ed è anche abbastanza mossa, ma rende bene l’idea dell’oggetto”.