ROMA – Ufo a Catania: “Due oggetti volanti non identificati sul mare”. A segnalare l’avvistamento è il sito La Sicilia, che cita il Centro Ufologico Mediterraneo (CUFOM).

I presunti Ufo sono stati ripresi nell’ottobre 2017 da due ragazzi che hanno “fotografato un oggetto bianco scintillante, rimasto sospeso per alcuni minuti e che sembrava ruotare su stesso, emanando una luce intensa”. “Dopo alcuni minuti l’oggetto – si legge ancora sul sito d’informazione siciliano – muovendosi molto piano, si è spostato eclissandosi dietro ad un palazzo. All’improvviso è comparsa sulla sinistra un’altra luce più piccola che, dopo un po’, è diventata di una luminosità della stessa intensità dell’altra, restando sospesa all’incirca per altri 3 minuti e mezzo e poi è sparita nel nulla”.

Qualche giorno fa è stato invece il turno di Caserta. Un residente del comune di Carinola ha notato qualcosa di strano in cielo e ha deciso di riprenderlo. L’uomo ha visto una sfera luminosa bianca “letteralmente ferma immobile”. Il testimone ha deciso immediatamente di documentare il tutto con il suo cellulare per registrare un video.

Come spesso accade in questi casi di avvistamenti di Ufo, non c’è alcuna prova scientifica che quelli ripresi siano effettivamente oggetti volanti di natura aliena. I più scettici escludono la teoria dell’Ufo e propongono una spiegazione più terrena. Si sarebbe trattato di un elicottero o al massimo di un drone. Tuttavia, come ricorda il sito casertano Cronacacaserta.it. “non è la prima volta che viene fatto un avvistamento simile a questo proprio a Carinola”.