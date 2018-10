ROMA – Ufo in Cina: misterioso velivolo avvistato nei cieli di Pechino. Come riferisce il britannico Daily Mail, alcuni testimoni hanno condiviso sul sito di microblogging cinese Weibo foto e video di un oggetto non identificato, apparso la notte del 12 ottobre 2018. Il presunto Ufo sarebbe stato avvistato anche nelle regioni di Shanxi enella Mongolia Interna.

Sebbene molti utenti abbiano palesato grande entusiasmo per l’eventuale arrivo di creature extraterrestri, un esperto di Ufo ha affermato che il filmato sembra mostrare solo la scia di un motore a razzo. Insomma, come accade nella maggior parte degli avvistamenti, di scientifico c’è ben poco. Ma tanto basta ad accendere gli animi dei cacciatori di alieni.

Il velivolo luminoso è stato descritto su Weibo come bianco e luminoso, con una “coda massiccia” e una “luce artificiale“, che si muoveva lentamente attraverso il cielo. “Gli alieni stanno arrivando!” ha detto un utente sulla piattaforma. “L’Ufo lascia la Cina dopo aver celebrato le sue feste nazionali?” ha chiesto un altro, riferendosi alla settimana di pausa per la festa nazionale (1-7 ottobre). Un redattore di riviste militari e blogger di nome Weaponmagazine-Xiaoning ha detto che il filmato potrebbe essere relativo a dei test militari cinesi su un velivolo ipersonico top secret. Ma nessuna conferma è arrivata dai funzionari cinesi.

Anche in Italia continuano le segnalazioni di possibili avvistamenti di Ufo. L’ultimo a Catania, dove sono stati ripresi due oggetti volanti sopra la stazione centrale. Lo scorso settembre è stato il turno di Savona. Un testimone ha detto di aver visto 5 oggetti luminosi nei cieli della città ligure, sebbene non sia riuscito a fotografare l’Ufo flottillas. Un ulteriore testimone dice di aver visto una sfera luminosa muoversi in cielo intorno alle 8 di sera mentre si trovava sul suo terrazzo.