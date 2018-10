ROMA – Ufo nei cieli di Città del Messico: misterioso oggetto volante. I cacciatori di alieni sono convinti di aver trovato prova di vita extraterrestre in un video condiviso da un utente di Youtube, Carlos Sanchez, sul suo canale personale.

Come si legge sul sito Express.Uk, il filmato ha rapidamente catturato l’attenzione degli appassionati di Ufo, che lo considerano attendibile, sebbene non ci sia alcuna prova certa della sua autenticità e non si conosca il giorno preciso dell’avvistamento.

A credere nella genuinità del video è Scott C Waring, fondatore del blog UFO Sightings Daily, un punto di riferimento mondiale per gli appassionati di ufologia: “Questo oscuro velivolo è venuto fuori all’aperto ed è stato visto quando un lavoratore è uscito per fare la sua pausa”. “L’UFO si è inclinato mentre si muoveva, che è quello che fanno molti per controllare la direzione. Sono solo triste che la macchina fotografica fosse così cattiva. Credo abbia usato un vecchio telefono per registrarlo. Se fosse stato un iPhone 7-8 questo video sarebbe la prova definitiva dell’esistenza degli alieni. Ho notato anche che c’è un campo sfocato intorno ad esso, proprio come descrivono anche migliaia di rapporti sugli UFO.”

Nelle scorse settimane un altro presunto velivolo non identificato è stato segnalato in Cina. Il presunto Ufo sarebbe stato avvistato anche nelle regioni di Shanxi nella Mongolia Interna.