MELBOURNE – “Ho visto e fotografato un Ufo in volo sulla mia casa”. Lo ha raccontato a News.com.au un uomo di 45 anni, Paul Steinberg. Quest’ultimo ha dichiarato che sabato 1° settembre 2018, mentre si trovava nel vialetto della sua casa nel sobborgo di North Caulfield, ha avvistato un oggetto volante non identificato.

“Stava volando appena sotto le nuvole. Sembrava che le tre luci rosse in una formazione triangolare si muovessero tutte silenziosamente insieme in direzione ovest “, ha detto Steinberg, specificando che: “Si muoveva nel cielo e non riuscivamo a capire cosa fosse e ci sono voluti alcuni minuti per capire che si stava spostava abbastanza velocemente”. Steinberg ha chiamato sua moglie e i suoi bambini all’esterno. Tutti insieme avrebbero assistito all’avvistamento.

“Se fosse stato un drone, sarebbe stato molto alto e davvero grande”, ha detto Steinberg. “Tutto quello che ho visto erano le luci, ma erano così evidenti (…) E’ stato silenzioso per la maggior parte del tempo, quando è arrivato in lontananza ha iniziato a muoversi in modo irregolare, su e giù e da sinistra a destra – dappertutto”, ha detto Steinberg. “Le luci a volte scomparivano prima di riapparire in un punto diverso.”

Chi non sostiene l’ipotesi Ufo e boccia la tesi di Steinberg è l’ad di Regional Aviation Association of Australia (RAAA), Michael Linke, il quale ha dichiarato a News.com.au che probabilmente c’e una spiegazione “terrena” per lo strano velivolo.

“E’ più che probabile che fosse un aereo“, ha detto. “A seconda dei venti prevalenti, potresti non essere in grado di sentire il motore”.