ROMA – Ufo vicino Roma: oggetti volanti non identificati nei cieli di Albano. A segnalare l’avvistamento è il sito Castelli Notizie.it, che mostra le foto di una presunta “Ufo flottillas” (insieme di velivoli alieni), fotografata lo scorso 4 agosto ad Albano Laziale.

Come sempre accade in questi casi, non c’è alcuna prova scientifica che quelli ripresi siano effettivamente oggetti volanti di origine extraterrestre. Non è da esclude l’ipotesi che quelli ripresi siano solo dei palloncini luminosi in volo o qualcosa di simile. Ma tanto è bastato agli appassionati di ufologia per interessarsi al caso. (Guarda le foto).

Il mese di settembre è iniziato con numerose segnalazioni di presunti Ufo. La più clamorosa, quanto improbabile, è quella che arriva dal Regno Unito. Un uomo ha dichiarato che sua nipote ha fotografato “4 Ufo sul campo da golf Turnberry di Donald Trump”, specificando: “Mi ha mandato (la nipote, ndr) lo scatto perché mi piace giocare a golf e quando l’ho guardato da vicino ho visto quattro oggetti a forma di disco sullo sfondo, che lei ha detto di non aver notato quando ha scattato la foto” ha raccontato l’uomo al sito UFO Stalker.

Sebbene l’ipotesi Ufo sia molto affascinante, in rete c’è già chi ha stroncato questa tesi. Un utente ha suggerito che le luci che si vedono nello scatto sono spiegabili in altri termini. Gli “strani dischi” sarebbero semplicemente i “riflessi degli apparecchi di illuminazione per interni”. Nessuna navicella aliena dunque, solo varie luci apparse per errore. Ed è proprio il caso di dirlo, questa soluzione sembra più che plausibile.