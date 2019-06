Blitz dice

Condono fiscale, se ne riparla: Lega vuole, M5S meno. Ma M5S è in fase mi faccio canna al vento. Si lavora al prolungamento rottamazione cartelle esattoriali. Se non è zuppa, è pan bagnato: di proroga in proroga la rottamazione tende a farsi…condono. Condono parziale già c’è. Quello totale? E’ una promessa, questa Salvini premier la mantiene.