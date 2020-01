Il virus di Capodanno: attenti al finto messaggio di auguri su WhatsApp

ROMA – A Capodanno un virus ha infettato molti account su WhatsApp.

Proprio allo scoccare della mezzanotte, infatti, su molti display è comparso un messaggio di auguri sospetto: “[Nome mittente] ti ha inviato un messaggio privato!! Clicca ORA questo link per leggere il messaggio”. Messaggio, come al solito, accompagnato da alcune emoji.

Il link, naturalmente, portava a un collegamento infetto.

Subito dopo aver cliccato la navigazione del malcapitato è stata infestata da banner pubblicitari che si aprono senza sosta e si viene dirottati verso pagine in cui si rischia di installare ulteriori malware. Insomma, un bel fastidio per chi incautamente ha cliccato sul link.

Come difendersi? Semplice: basterebbe non cliccare. In caso contrario il consiglio è quello di effettuare un backup del telefono e resettarlo alle impostazioni di fabbrica. In più sarebbe bene cambiare tutte le password di accesso di ogni app.

WhatsApp, ecco come scoprire con chi parli di più

Vuoi sapere con chi parli di più su WhatsApp? C’è una funzione non molto conosciuta per scoprirlo: per visualizzarla, come spiega il sito notizie.it, è necessario accedervi e selezionare la voce ‘Utilizzo dati e archivio’. Da lì, scegliendo l’ultima opzione della lista, vale a dire ‘Utilizzo archivio’, si aprirà una schermata contenente tutte le conversazioni dell’utente ordinate dall’alto verso il basso in base allo spazio da esse occupato. E il gioco è fatto.

Se si seleziona una specifica chat si potranno poi visualizzare tutti i dettagli dell’interazione: il numero totale di messaggi scambiati divisi in testi, gif, foto, video, registrazioni audio, sticker e documenti.

Fonte: Ansa.