ROMA – Lassen Peak aveva continuato a brontolare per giorni scaricando rocce incandescenti lungo i pendii che sono arrivati alla vicina foresta che è andata in cenere. La lava si stava trasformando in un nuovo cratere che improvvisamente, esattamente 103 anni fa, esplose creando problemi che ancora oggi vengono ricordati in tutta la California.