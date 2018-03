SAN FRANCISCO – Novità in arrivo per tutti gli utenti di WhatsApp: con il prossimo aggiornamento, che porterà la app alla versione 2.18.93, arriveranno nuove funzioni per le note vocali, per le gif e per le tanto diffuse quando fastidiose “catene di Sant’Antonio”.

Per quanto riguarda le note vocali, spiega Leggo, è in arrivo anche per i dispositivi Android la possibilità di riascoltarle dopo la registrazione e prima dell’invio, funzione che fino ad oggi era riservata solo ai sistemi operativi iOs, ovvero quelli degli iPhone Apple.

Per quanto riguarda le gif, anticipa sempre Leggo, starebbe per arrivare un nuovo sistema di catalogazione: si potranno ricercare per categorie, attraverso parole chiave o cercando tra le più popolari, nella sezione “trending”. Inoltre potranno essere salvate, in modo da poter essere recuperate e riutilizzate con maggiore facilità.

Infine, l’ultima novità riguarda il sistema che bloccherà le cosiddette catene di Sant’Antonio. Il metodo consiste nel raggruppare messaggi uguali tra loro e condivisi spesso dagli utenti, per poi selezionare e bandire i messaggi non graditi o pericolosi. Un sorta di segnalatore di spam per Whatsapp. Bisognerà vedere se riuscirà davvero nel lodevole intento.