SAN FRANCISCO – Accordo tra Google e Facebook: i backup delle chat WhatsApp su Google Drive non andranno a togliere spazio ai giga gratuiti.

L’intesa è stata ufficializzata con un post sul blog ufficiale di WhatsApp. D’ora in avanti, quindi, tutte le foto, i video, le conversazioni e i documenti salvati su Google Drive verranno archiviati senza andare a togliere spazio ai 15 gb gratuiti.

C’è però l’altra faccia della medaglia: dal 12 novembre prossimo tutti i backup che non sono stati aggiornati per più di un anno saranno cancellati per sempre e in modo automatico, per evitare di occupare spazio inutile. Questo, però, potrebbe cogliere alla sprovvista molti utenti, che magari si sono dimenticati di fare il backup, e che così perderebbero tutti i propri dati.

Meglio, quindi, ricordarsi di fare un backup a tutte le proprie chat, se non si vuole perdere qualcosa di importante.