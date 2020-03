SAN FRANCISCO – WhatsApp introduce la funzione Dark mode, il Tema Scuro, sui dispositivi Apple e Android. Lo comunica la società, che nei prossimi giorni aggiornerà il software della piattaforma di messaggistica aggiungendo la possibilità di scegliere la modalità che riduce l’affaticamento della vista in ambienti poco illuminati.

“Nel progettare il Dark mode abbiamo focalizzato la ricerca e la sperimentazione su due aspetti in particolare. La leggibilità: nella scelta dei colori, abbiamo voluto ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi, e utilizzare colori più vicini alle impostazioni predefinite del sistema, rispettivamente su iPhone e Android. La gerarchia delle informazioni: vogliamo aiutare gli utenti a focalizzare con facilità la loro attenzione su ogni schermo. Per questo abbiamo utilizzato il colore e altri elementi di design per far risaltare le informazioni più importanti”, hanno spiegato gli ideatori della modalità scura per WhatsApp.

Gli utenti di Android 10 e iOS 13 possono utilizzare la Dark mode attivandola nelle impostazioni di sistema. Gli utenti di Android 9 e versioni precedenti andando nelle impostazioni dello sfondo e selezionando Dark.

​Negli ultimi anni sempre più società hanno cominciato a sviluppare app e software con l’opzione Dark mode: lo schermo scuro, oltre ad affaticare meno la vista, consente in molti casi una sensibile riduzione della batteria dei dispositivi. (Fonte: Agi)