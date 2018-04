ROMA – Come usare due profili WhatsApp, con due numeri diversi, sullo stesso smartphone? Due le soluzioni più comuni: la prima si chiama Parallel Space ed è una applicazione che rende possibile – per WhatsApp come per quasi qualsiasi altra applicazione, su iOS e Android – avere due account sullo stesso smartphone rimanendo nei limiti delle regole stabilite dalla piattaforma fondata da Jan Koum e controllata da Facebook.

Registrato il secondo numero, l’app consentirà di passare da un profilo all’altro restando all’interno di Whatsapp.

La seconda soluzione è quella di usare la modalità “Ospite” di WhatsApp. Modalità che permette di creare un ulteriore account locale sullo stesso dispositivo.

Ecco le istruzioni dal sito tecnologia.libero.it: