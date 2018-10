ROMA – Su WhatsApp sta per arrivare la funzione “Vacation Mode” che permetterà di nascondere i contatti. Lo annuncia il sito WABetaInfo.

Basterà scegliere per quali chat e contatti attivare la “modalità in vacanza” e i loro messaggi non arriveranno più come se non ci stessero cercando.

Una funzione utile non solo per chi vuole staccare dal lavoro, ma anche per chi ha qualche segreto da nascondere. Sarà sufficiente, infatti, scegliere chi mettere in “modalità vacanza” per essere sicuri che i messaggi di quel contatto non finiscano sotto agli occhi della persona sbagliata.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli.

Ma le novità non finirebbero qui. Un’altra novità in arrivo potrebbe essere il ‘Touch ID support‘.

Il settaggio, una volta abilitato, si troverà nelle ‘Impostazioni Privacy’ e sarà attivabile attraverso l’opzione ‘Richiedi Touch ID’ (come anche per il ‘Richiedi Face ID’). Questo significa che, se attivato da un utente, aumenterà il livello di sicurezza dell’applicazione. Anche perché, si legge sul portale, “nessun dato sull’impronta digitale, né il passcode vengono inviati a WhatsApp”.