ROMA – WhatsApp, Instagram e Facebook down. Di nuovo. E’ la seconda volta nell’ultimo mese che crolla la rete di Mark Zuckerberg. Problemi con WhatsApp, Instagram e Facebook sono stati riscontrati in tutto il mondo ma soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. I problemi sono iniziati intorno alle 12. Il blocco è durato all’incirca 3 ore, perché intorno alle 15 tutti i social sono tornati funzionanti. Per la gioia di Twitter, che in concomitanza col down è diventato il social più usato dagli internauti.

Solo lo scorso 13 marzo si era registrato il down più lungo della storia dei social, con ben 14 ore di down. E intanto su Twitter, come sempre in questi casi, gli utenti si lamentano e ironizzano sul blocco a suon di hashtag #InstagramDown, #FacebookDown e #WhatsAppDown. E qualcuno ironizza: “Ed è in questi momenti che speri che Zuckerberg non compri Twitter” (@Giu_sss).

