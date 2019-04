ROMA – WhatsApp, Instagram e Facebook down. Di nuovo. E’ la seconda volta nell’ultimo mese che crolla la rete di Mark Zuckerberg. Problemi con WhatsApp, Instagram e Facebook sono stati riscontrati in tutto il mondo ma soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. I problemi sono iniziati intorno alle 12. Al momento non è stata rilasciata nessuna comunicazione ufficiale. Quindi, al momento, le cause del down restano ignote.

Solo lo scorso 13 marzo si era registrato il down più lungo della storia dei social, con ben 14 ore di down. E intanto su Twitter, come sempre in questi casi, gli utenti si lamentano e ironizzano sul blocco a suon di hashtag #InstagramDown, #FacebookDown e #WhatsAppDown. E qualcuno ironizza: “Ed è in questi momenti che speri che Zuckerberg non compri Twitter” (@Giu_sss).

