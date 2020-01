WhatsApp, la bufala dell’iPhone a prezzo ribassato: non aprite il link

ROMA – Attenzione: su WhatsApp in questi giorni sta girando una nuova bufala . Nuova bufala che promette un iPhone 11 a prezzo ribassato a tutti coloro che visiteranno una determinata pagina. Attenti però. Attenti perché una volta aperto il link vi ritroverete in un pagina che vi farà abbonare, come spiega il sito specializzato tecnoandroid.it, a tanti servizi a pagamento.

Quindi fate attenzione e non aprite alcun link sicuro. Il rischio è quello di vedersi prosciugare il proprio credito in poco tempo. In pochi minuti. Quindi ricordatevi: non aprite nessun link che vi promette iPhone 11 a un prezzo esageratamente ribassato.

WhatsApp, il dark mode arriva su Android

Anche su Whatsapp arriva il dark mode, la sfondo scuro che riposa gli occhi e consuma meno batteria. Possono al momento usarlo gli utenti Android che utilizzano la versione beta dell’app. Selezionabile tramite le impostazioni, la modalità dark cambia il colore di ogni sezione della chat, abbracciando tonalità più scure, non completamente nere ma grigio scuro. La nuova funzione per i dispostivi Android è stata annunciata dalle indiscrezioni di WABetaInfo, il profilo Twitter che segue le novità della chat e condivide anche la foto di una mezzaluna nera.

