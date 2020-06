WhatsApp, accede con il suo numero nuovo e trova… le conversazioni di uno sconosciuto

ROMA – Accede a WhatsApp con il suo numero e scopre che può leggere le conversazioni di uno sconosciuto.

A raccontare lo strano episodio è Vice.

Un giornalista, racconta Vice, si è trovato senza volerlo ad accedere tramite il suo profilo alle conversazioni di un numero del tutto sconosciuto.

Ma andiamo con ordine.

Il giornalista, acquistata una Sim nuova, ha installato WhatsApp.

Il problema è che una volta scaricato WhatsApp ha scoperto che in realtà stava accedendo a un profilo già esistente e non il suo.

Probabilmente, questa è una delle spiegazioni che prova a dare Vice, il problema è della compagnia telefonica che potrebbe aver riciclato un vecchio numero.

La Sim nuova, quindi, probabilmente era di un vecchio numero poi disattivato e riutilizzato.

Ma, evidentemente, non tutto deve aver funzionato correttamente.

Un problema non da poco.

Comunque sul sito di WhatsApp si parla anche di questa evenzienza:

“Se un account rimane inutilizzato per 45 giorni e poi viene riattivato su un telefono diverso, prendiamo questo come un segno che il numero è stato riciclato. In quel caso, provvediamo a rimuovere i vecchi dati dell’account legati al numero di telefono — come l’immagine del profilo e la info”.

Forse, quindi, non sono passati i 45 giorni necessari per il reset delle conversazioni e dei dati vecchi. (Fonti: Vice, FanPage).