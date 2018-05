ROMA – “Se tocchi il punto nero, Whatsapp si bloccherà”. Se avete ricevuto questo messaggio da uno dei vostri contatti, fate attenzione e non cliccateci assolutamente. In realtà dietro a quella riga di testo si nascondo 1996 caratteri invisibili che sono in grado di mandare in tilt il vostro smartphone.

Il nuovo messaggio truffa-gira principalmente su dispositivi Android, dove sono stati riscontrati i maggiori problemi. Ricevuto il messaggio la maggior parte degli utenti è portata a cliccare, sovrappensiero. Ma subito dopo le chat di WhatsApp e anche di Messenger subiscono un blocco.

Probabilmente il blocco è determinato dal fatto che il sistema non riesce a processare la stringa di caratteri invisibili e nel tentativo di reindirizzarli, va in tilt.

Nei dispositivi Android di ultima generazione, per fortuna, il problema sembra durare solo pochi minuti. Ma se invece possedete un cellulare datato, rischiate di mandare in panne l’intero sistema operativo. Nessun problema invece per gli iPhone, che sembrano essere completamente immuni al virus.