ROMA – Una zanzara è solo fastidiosa o porta davvero malattie? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A risolvere questo dilemma ci penserà presto uno “zanzare-detector”, uno strumento diagnostico che riesce a capire se l’insetto fa parte della specie che porta malattie pericolose come il virus Zika, Dengue, Chikungunya o la febbre gialla. Il nuovo strumento è stato sviluppato dai ricercatori dell’Università del Texas ad Austin.

L’apparecchio usa una fotocamera per smartphone, una piccola scatola stampata in 3D e un test chimico che mostra se ci si trova davanti a una zanzara appartenente alla specie Aedes aegypti, che trasporta una serie di virus che affliggono ogni anno circa 100 milioni di persone in tutto il mondo.

Lo strumento, tra l’altro, riesce a capire se l’insetto è stato colpito dalla Wolbachia, un batterio biopesticida che impedisce alle zanzare di diffondere malattie. In diversi Paesi del mondo si stanno infettando le zanzare proprio di Wolbachia per cercare di frenare la trasmissione dei virus. Ma come fa lo “zanzare-detector” a scoprire tutte queste caratteristiche? Analizza l’acido nucleico delle zanzare (il Dna e l’Rna) e i suoi risultati hanno una precisione superiore al 97%. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Plos Neglected Tropical Diseases.