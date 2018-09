SAN FRANCISCO – Non è uno smartphone, non fa foto e non permette di navigare su internet. Ma è un telefonino a tutti gli effetti e costa solo 50 dollari. Non solo: riparare ZeroPhone, questo il nome del nuovo telefonino, è molto semplice, perché i pezzi di ricambio saranno disponibili sul mercato. Inoltre è il primo telefonino sviluppato secondo i principi dell’open source.

Zerophone è un progetto presentato su Crowd Supply, la piattaforma che aiuta la raccolta fondi. “Lo ZeroPhone – spiega il suo ideatore – è user-friendly e avrà le funzioni tipiche di un telefono, ma fornirà anche funzionalità avanzate quando l’utente ne avrà bisogno”.

E’ costruito intorno ad una scheda Raspberry Pi a cui si accompagnano un modulo WiFi e un microcontroller Arduino. Poco entusiasmante è lo schermo, un display Oled da 1,3 pollici con risoluzione di appena 128×64 pixel. Così come la connettività: al momento del lancio supporterà soltanto le SIM 2G, mentre l’accesso alle reti 3G e 4G sarà disponibile in seguito.

Ma la caratteristica interessante del progetto è la facilità con cui sarà possibile eseguire modifiche o riparazioni, poiché i suoi componenti saranno tutti standard e facilmente reperibili sul mercato. O anche modificabili: ad esempio si potrà aggiungere un ricevitore a infrarossi o uno slot per schede micro SD ma anche una serie di sensori.