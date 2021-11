19 novembre eclissi lunare più lunga del secolo, dura tre ore e mezza

L’eclissi non sarà visibile in tutto il mondo. In Europa le prime fasi dell’evento saranno visibili dal Regno Unito e in alcune parti del Nord Europa prima del tramonto della Luna. In Italia potranno assistere all’eclissi solo dal Nord, in particolare dalla Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia.

Le prossime eclissi

Fino al 2100, calcola la Nasa, ci saranno altre 179 eclissi ma nessuna durerà come questa. La prossima sarà quella del 16 maggio del 2022.