Alaska, tre vulcani eruttano contemporaneamente sulle Isole Aleutine: evento rarissimo VIDEO

Tre vulcani si sono messi ad eruttare contemporaneamente in Alaska. Un fenomeno molto raro, durato oltre una settimana, che però non ha comportato alcuna minaccia per gli abitanti della zona o per i voli.

Le tre eruzioni vulcaniche contemporanee sono avvenute sulle Isole Aleutine, arcipelago dell’oceano Pacifico settentrionale.

Alaska, tre vulcani eruttano contemporaneamente

Le eruzioni simultanee dei tre vulcani sono andate avanti oltre una settimana e adesso sono terminate. Tutt’ora, però, l’attività vulcanica è più che mai attiva sulle Isole Aleutine, tra l’Oceano Pacifico e il Mare di Bering.

“L’Alaska ha moltissimi vulcani e noi normalmente vediamo magari un’eruzione all’anno, in media”, ha spiegato alla Nbc News Matthew Loewen, geologo e ricercatore dell’Alaska Volcano Observatory. “Avere tre eruzioni contemporaneamente è molto raro, ma talvolta accade”.

Quali sono i tre vulcani che hanno eruttato contemporaneamente in Alsaka

I tre vulcani che hanno eruttato allo stesso tempo sono il Vulcano Pavlof, il Grande Sitkin e il Vulcano Semisopochnoi. L’attività eruttiva si è protratta fino a venerdì scorso, quando anche la dispersione di ceneri è diminuita.

Il vulcano Pavlof si trova a circa 600 miglia da Anchorage. La città più vicina è Cold Bay, una piccola comunità abitata da circa 120 persone. Il Grande Sitkin si trova a 25 miglia dalla città di Adak. il vulcano Semisopochnoi, infine, si trova in una isola disabitata.

L’Arco Aleutino e l’Anello di Fuoco del Pacifico

Le isole vulcaniche che vanno a formare il cosiddetto Arco Aleutino sono parte di una zona a forma di ferro di cavallo nell’Oceano Pacifico in cui terremoti ed eruzioni vulcaniche sono molto frequenti. Questa zona è nota come Anello di Fuoco, ed è attiva a livello sismico e vulcanico perché situata sopra diverse placche tettoniche che continuamente si scontrano tra loro.