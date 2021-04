Apple, aggiornamento iOS 14.5: tutte le novità per iPhone e iPad, dallo sblocco con la mascherina agli emoji

È arrivato il più importante aggiornamento di iOS 14, iOS 14.5, che presenta molteplici novità.

Grazie a questo nuovo update, disponibile al download per i dispositivi iPhone e iPad compatibili, numerosi saranno gli aspetti che verranno modificati.

Curioso è sapere che a febbraio l’80% della popolazione aveva già installato l’aggiornamento iOS 14, rilasciato solamente 5 mesi prima, a settembre.

Successivamente sono uscite nuove versioni con diverse modifiche, ma l’aggiornamento decisivo è quello che Apple rilascia a metà strada tra il lancio della precedente e futura versione.

Insieme a MisterGadget.Tech vi mostriamo i cambiamenti che riscontreremo con l’aggiornamento iOS 14.5

Lo sblocco con la mascherina

A causa del periodo storico sanitario che stiamo vivendo, Apple ha pensato innanzitutto ad una funzione efficace per tutti, uno sblocco più semplice e comodo: lo sblocco con la mascherina indossata.

Apple, però, non vuole tralasciare la sicurezza e per questo motivo ha pensato ad una soluzione sicura che garantisca che sia davvero il proprietario del telefono.

Ecco perché la nuova funzione è possibile solo per coloro i quali possiedono un Apple Watch.

Inoltre, il proprio iPhone deve essere collegato ad esso.

Quando il proprio smartphone si allontana dall’Apple Watch, sul proprio iPhone avverrà il blocco automatico.

Un elemento ulteriore significativo è la notifica che arriva sull’Apple Watch per informare che la procedura di sblocco con la mascherina sul proprio smartphone è andata a buon fine.

Nuove emoji nell’aggiornamento iOS 14.5

217 sono le nuove emoji disponibili con l’aggiornamento di iOS 14.5.

Emoji che rimandano al concetto di inclusività, integrazione e che promuoveranno la campagna vaccinale.

La siringa di color rosso, infatti, sarà sostituita da una siringa con un colore diverso, in modo da avvicinare l’immagine all’idea di un vaccino.

App Tracking Transparency

Come abbiamo già specificato precedentemente, Apple tiene molto alla sicurezza.

Per questo motivo saranno presenti le funzioni di App Tracking Transparency.

Gli utenti adesso potranno verificare quali app hanno chiesto l’autorizzazione al tracciamento dei dati e poter modificare qualcosa.

Basta andare su Impostazioni.

Se attivata, una nuova funzionalità per la trasparenza del tracciamento nelle app richiederà alle stesse di ottenere l’autorizzazione dell’utente prima di tracciare i dati personali.

Siri cambia voce con iOS 14.5

Che cos’altro potrebbe cambiare grazie al nuovo aggiornamento di iOS 14.5 è la voce di Siri.

L’utente, infatti, potrà optare la voce che più preferisce ed escludere quella femminile come impostazione predefinita.

Ulteriore novità è il text-to-speech in italiano, che rende più veristica la voce dell’assistente vocale.

Siri non sarà mai così funzionale grazie al nuovo update.

Sarà possibile, infatti, utilizzare i comandi vocali dell’assistente per chiamare i propri contatti di emergenza.

Con un semplice “Siri, chiama i miei contatti di emergenza”, l’assistente vocale avvierà una chiamata alle persone indicate come tale in Impostazioni.

Gaming iPhone

Apple ha pensato anche a chi non può fare a meno del gaming da iPhone.

Infatti, verrà allungata la lista di pad e controller per iOS introducendo la possibilità di utilizzare quelli per PS5 E Xbox Series X/S.

Ulteriori novità dell’aggiornamento iOS 14.5

Ma non sono finite le novità che potremo incontrare con il nuovo aggiornamento iOS 14.5.

L’app Podcast avrà un nuovo ed unico design con maggiori funzioni per salvare tra i preferiti un episodio oppure sincronizzare tra apparecchi diversi il grado di avanzamento della riproduzione.

Per quanto riguarda i Promemoria, invece, sarà possibile ordinare i propri appunti con diverse modalità.

Inoltre, il nuovo update permetterà di stampare singolarmente le proprie to-do list.

L’unica cosa da dover fare adesso, è scaricare l’aggiornamento iOS 14.5.