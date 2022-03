Un asteroide è in avvicinamento verso la Terra e domani 4 marzo raggiungerà il punto di distanza minore dal nostro pianeta, a circa 4,9 milioni di chilometri. La Nasa lo ha definito “potenzialmente pericoloso” ma in realtà non ha nulla di pericoloso, regalandoci, tra poche ore, il suo spettacolo che potremo ammirare in diretta streaming.

Asteroide in avvicinamento verso la Terra domani 4 marzo

A parlare del corpo celeste è stato l’astrofisico Gianluca Masi, direttore di Virtual Telescope Project, un progetto italiano che gestisce telescopi robotici da remoto. È stato proprio Masi a individuarlo per la prima volta, e nelle scorse settimane ne ha seguito il percorso immortalando l’asteroide in alcune fotografie.

Sul sito di Virtual Telescope Project si legge che “il prossimo 4 marzo 2022, l’asteroide potenzialmente pericoloso (138971) 2001 CB21 avrà un sorvolo relativamente vicino e ovviamente sicuro con il nostro pianeta, arrivando a circa 4,9 milioni di km dalla Terra”.

Asteroide 4 marzo, perché è “potenzialmente pericoloso”

Secondo la Nasa, un asteroide viene definito “potenzialmente pericoloso” quando la distanza dalla Terra è inferiore a 7,5 milioni di chilometri e le sue dimensioni superano i 150 metri di diametro. È per questo che l’asteroide 2001 CB21 è stato classificato in questa categoria, anche se, come detto, sfiorerà soltanto la Terra e non vi è alcun pericolo di impatto.

“Ha un diametro stimato nell’intervallo 560-1300 metri”, si legge su Virtual Telescope Project; le sue dimensioni sono paragonabili a quattro volte quelle della Torre Eiffel. Resterà a una distanza di circa 5 milioni di chilometri, pari cioè a più di dieci volte la distanza media tra la Terra e la Luna, che è di 384.403 chilometri.

Dove seguire l’evento online

Il Virtual Telescope Project ha annunciato che sarà possibile seguire in diretta il passaggio del grosso asteroide. L’evento potrà essere osservato online dal profilo YouTube di Virtual Telescope Project e dal sito stesso, a partire dalle 4 ora italiana del 4 marzo.