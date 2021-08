Non è detto che gli asteroidi siano per forza un pericolo per il pianeta Terra. Potrebbero essere anche una fonte di ricchezza perché sono ricchi di oro, zinco, platino e altri metalli preziosi. E’ questo il caso di 16 Psyche che contiene circa 10 miliardi di miliardi di kg di nichel e ferro.

Secondo le stime degli scienziati 16 Psyche varrebbe qualcosa come 700 quintilioni di dollari. Ecco perché molte compagnie private stanno ora puntando l’attenzione sulle rocce cosmiche che orbitano nel nostro sistema solare, per poterne estrarre le risorse.

16 Psyche, l’asteroide più grande fatto solo di metallo

Come fare a sfruttare una tale ricchezza? Mandare sonde sull’asteroide ed estrarle in loco o raccogliere materiali grezzi e portarli sulla Terra per raffinarli? O ancora: si potrebbe portare l’asteroide vicino al nostro pianeta. Ma nel caso di 16 Psyche la faccenda è piuttosto complicata, visto che ha un diametro di circa 250 km.

L’asteroide orbita attorno al Sole tra Marte e Giove, nella cosiddetta Fascia principale. Si trova a circa 3 unità astronomiche dal centro del sistema solare e compie una rotazione completa attorno al Sole in circa 5 anni.

Asteroidi ricchi di metalli, le missioni per estrarli

La Nasa ci ha già provato con la missione Asteroid Redirect Mission (ARM). L’obiettivo era catturare un asteroide di 4 metri e riportarlo nello spazio cislunare (ovvero situato tra le orbite della Terra e della Luna), dove sarebbe stato più agevole studiarlo. La missione però è stata cancellata nel 2017.

Se in futuro si volesse tornare su questa strada si potrebbe puntare su asteroidi di piccolo diametro, da 2 a 20 metri, e portarli vicino alla Terra.