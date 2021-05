Svelato il mistero del primo microsecondo del Big Bang avvenuto 14 miliardi di anni fa. Uno studio, riferisce Giampaolo Scacchi, ha spiegato cosa accadde a un tipo specifico di plasma e come l’espansione in 0,000001 abbia creato particelle, atomi, stelle, galassie e gli elementi costitutivi della vita.

Lo studio sul primo microsecondo del Big Bang

Lo studio della prima sostanza esistita durante il Big Bang, ovvero plasma di quark e gluoni (QGP), ha permesso agli astronomi dell’Università di Copenhagen di esplorare lo stato dell’universo un microsecondo dopo la sua espansione. Hanno scoperto che il QGP era composto da molecole che, attraverso un calore intenso, formavano atomi, i mattoni di ogni cosa nell’universo conosciuto.

Il Big Bang, il nome dell’origine di tutte le cose, è stata la rapida espansione dell’universo che ha creato particelle, atomi, stelle, galassie e tutta la vita come la conosciamo oggi.

Sappiamo cosa ha creato e quando è successo, ma perché e come sono ancora sconosciuti. Questo nuovo studio colloca un altro pezzo nel grande puzzle cosmico esplorando la prima forma di materia nota esistente.

“I risultati ci raccontano una storia unica di come il plasma si sia evoluto nella fase iniziale dell’universo”, ha spiegato You Zhou, autore principale dello studio. “Il plasma – che consisteva in quark e gluoni – è stato separato dalla calda espansione dell’universo. I seguito i pezzi di quark si sono riformati nei cosiddetti adroni. Un adrone con tre quark forma un protone, che fa parte dei nuclei atomici, i mattoni che costituiscono la Terra, noi stessi e l’universo che ci circonda”.

Cos’è il QGP

Il QGP era presente nei primi 0,000001 secondi del Big Bang e successivamente, a causa dell’espansione, è scomparso. Ma utilizzando il Large Hadron Collider al CERN, i ricercatori sono stati in grado di ricreare questa prima situazione, risalire a ciò che è accaduto e studiare il plasma.

“Per lungo tempo i ricercatori hanno pensato che il plasma fosse una forma di gas, ma la nostra analisi conferma l’ultima misurazione fondamentale, in cui l’Hadron Collider ha mostrato che il plasma di quark e gluoni aveva una forma liquida scorrevole.

E si distingue dalle altre materie cambiando costantemente nel tempo la sua forma. Una consistenza morbida e liscia come l’acqua. Ogni scoperta è un mattone che aumenta le possibilità di capire la verità sul Big Bang”, ha detto Zhou. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Physics Letters B.