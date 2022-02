Biodinamica: i soldi pubblici agli stregoni dei campi. Politici ignoranti e in vendita per un pugno di voti FOTO ANSA

L’approvazione definitiva della legge che contiene quell’articolo è stata rinviata. C’è chi dice il rinvio sia stato consigliato, per motivi di opportunità, dalla stessa Presidenza della Repubblica. Forse non è vero, di certo è plausibile il consiglio di un rinvio per motivi, più che di opportunità, di decenza. La legge è quella che regola, tra l’altro i fondi pubblici italiani ed europei, all’agricoltura e quindi ai vari modi di fare agricoltura. Soldi pubblici, soldi dei contribuenti.

Agricoltura biodinamica

Un articolo della legge, già approvato in Senato, equipara la cosiddetta agricoltura biodinamica alla agricoltura e alle culture biologiche. E’ più che lecito supporre che molti esimi senatori non abbiano perso tempo prezioso ad apprezzare la differenza, gli è bastata l’assonanza per votare sì. Sono andati ad orecchio, seppur mai si sono sobbarcati la fatica di interessarsi a cosa votavano. La cosiddetta agricoltura biodinamica è, secondo i suoi profeti e maestri, una serie di pratiche e credenze.

I corni di vacca con Venere in Scorpione

Prendi corna di vacca primipara, riempilo di sterco sempre di vacca ma solo quando venere è in scorpione. Pianta il tutto nella terra e avrai colture pure. O anche se trovi un topo, ma che sia topo di campo e topo giovane, scuoialo e brucia la sua pelle, riducila in cenere e spargi la cenere sui tuoi campi…L’agricoltura biodinamica è queste prescrizioni e queste pratiche.

Stregoneria e Medioevo

In un appello al Parlamento centinaia di scienziati, fisici, chimici, biologi e di ogni altro ramo delle ricerca e conoscenza scientifica hanno pregato di non umiliare il Parlamento votando una roba simile (un po’ come il Parlamento che votò Ruby autentica nipote di Mubarak) e hanno definito come stregoniche le pratiche e i riti della cosiddetta agricoltura biodinamica. Piero Angela ha detto: “Profondo medioevo”. Ma anche a voler considerare nullo o indifferente lo sfregio alla scienza, resta la questione dei soldi pubblici.

Liberi di piantar corna pieni di cacca, ma perché con i soldi miei?

La questione è: libero chi ci crede di piantar nella sua terra corna piene di cacca osservando la posizione della cacca rispetto alle costellazioni, libero di farlo se vuole. Ma perché questa pratica deve essere sostenuta e incentivata con i soldi del contribuente? Se sulla mia terrazza spargo pezzi di trippa avanzata quando saturno è nella terza luna ho forse diritto a un rimborso fiscale per le spese sostenute? Un ceto politico ignorante e irresistibilmente attratto anche da un pugno di voti risponderebbe di sì, basterebbe che noi piantatori in terrazzo di trippa avanzata ci inventassimo un brand di moda e facessimo un po’ di lobby.