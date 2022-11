Coda degli umani, se l’avessimo… L’abbiamo persa 25 milioni di anni fa

Una volta gli umani avevano la coda. Grazie all’evoluzione l’abbiamo persa circa 25 milioni di anni fa. In realtà, come spiega un articolo de La Stampa, dei rimasugli di coda li abbiamo ancora. Spunta durante la quinta settimana gestazionale e normalmente scompare entro l’ottava. Alcuni neonati possono però mantenere questa escrescenza che poi si riassorbe del tutto o viene rimossa dopo la nascita. Si tratta di un qualcosa che spunta nella colonna vertebrale. Contiene muscoli, tessuto connettivo e vasi sanguigni.

Non è però più funzionale. A decretarlo è stata l’evoluzione. I nostri parenti più stretti come i babbuini e macachi usano però ancora la coda. La usano per l’equilibrio. E probabilmente anche le nostre servivano allo stesso scopo.

Le code non sarebbero state del tutto inutili

Secondo l’antropologo evoluzionista Peter Kappeler dell’Università di Göttingen, le code che avevamo non erano del tutto inutili. “una lunga coda pelosa come quella di un macaco potrebbe essere utile per avvolgerci al caldo, come una sciarpa incorporata. E se ci fossimo evoluti per andare in letargo durante l’inverno, le nostre code potrebbero tornare utili come sistema di accumulo di grasso”.

Anche sulla lunghezza esistono varie teorie. Jonathan Marks dell’Università della Carolina del Nord spiega che le code corte potrebbero rendere difficile sedersi su una sedia. “Chiaramente, se avessimo la coda, avremmo bisogno di ridisegnare i sedili delle auto e i costumi da bagno”. Averla invece una coda lunga altererebbe il modo in cui camminiamo. Marks spiega quindi che “sicuramente la nostra modalità di locomozione sarebbe molto diversa rispetto a come la conosciamo”.

La coda sarebbe stata addobbata con gioielli e altro

Se avessimo avuto ancora la coda oggi sarebbe un vezzo da sfoggiare. Stessa cosa possono aver fatto i nostri avi. A dirlo è l’archeologa Michelle Langley della Griffith University: “Dato l’impulso umano di adornarsi, le code potrebbero aprire una miriade di nuove possibilità di moda. I gioielli più antichi risalgono a 100 mila anni fa. È facile immaginare che i nostri antenati sviluppassero accessori come anelli per la coda, scaldacoda o persino qualcosa di simile a collane e orecchini”.

Tutti sono unanimi però su una cosa. Se avessimo avuto ancora la coda, oggi sarebbe “più una scocciatura che un vantaggio”. Ed è per questa ragione che l’evoluzione ce l’ha fatta perdere.