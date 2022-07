Covid, il vaccino contro tutte le varianti funziona sui topi. Individuata area della proteina spike come bersaglio

Nella corsa allo sviluppo di un vaccino Covid contro tutte le varianti potrebbe esserci una svolta “promettente”. Secondo quanto riportato da Independent, il Francis Crick Institute ritiene di aver identificato una caratteristica genetica del virus che sembra essere “simile” in un certo numero di virus ed è meno soggetta a mutazioni. Oltre a contrastare le molteplici varianti di Covid, il vaccino sarebbe efficace anche contro i comuni raffreddori causati da altri coronavirus.

Gli studi sul vaccino contro tutte le varianti Covid

Gli sforzi per progettare un cosiddetto “vaccino universale contro il Covid” si sono finora rivelati in gran parte infruttuosi ma questo dovrebbe proteggere dalle varianti. Gli scienziati del Francis Crick Institute ora credono di aver identificato una caratteristica genetica del Sars-CoV-2 che sembra essere “simile” in un certo numero di coronavirus ed è meno incline alle mutazioni, rendendolo un potenziale bersaglio per un pan-vaccino contro il coronavirus, o universale.

Nel loro studio, pubblicato su Science Translational Medicine, i ricercatori hanno studiato se gli anticorpi addestrati per colpire la subunità S2 della proteina spike di Sars-CoV-2 fossero in grado di neutralizzare anche altri coronavirus.

I test sui topi funzionano

La subunità S2 lega la proteina spike alla membrana del virus e consente al virus di fondersi con la membrana di una cellula ospite dando il via alla diffusione.

Gli scienziati hanno iniettato il vaccino ai topi e ha generato anticorpi mirati alla subunità S2 e in grado di neutralizzare una varietà di coronavirus, incluso il coronavirus stagionale del “raffreddore” HCoV-0C43, il ceppo originale di Sars-CoV-2, Alpha, Beta, Delta, la variante originale di Omicron e due coronavirus dei pipistrelli.

Kevin Ng, uno dei coautori dello studio al laboratorio Retrovirus presso il Francis Crick Institute, ha affermato che l’area S2 della proteina spike era un “bersaglio promettente per un potenziale vaccino pan-coronavirus perché quest’area presenta molte più similarità anche in vari coronavirus diversi rispetto alla S1. È meno soggetta a mutazioni, dunque un vaccino mirato a quest’area dovrebbe essere più robusto”.

George Kassiotis, capogruppo principale del Francis Crick Institute, ha affermato che un vaccino specifico per la sottounità S2 potrebbe potenzialmente offrire protezione contro i coronavirus attuali e futuri. “Ciò differisce dai vaccini che prendono di mira l’area S1 più variabile che, sebbene efficace contro la variante corrispondente contro la quale sono progettati, sono meno in grado di colpire altre varianti o un’ampia gamma di coronavirus”, ha aggiunto. “C’è ancora molta ricerca da fare mentre continuiamo a testare gli anticorpi S2 contro diversi coronavirus e cerchiamo il percorso più appropriato per progettare e testare un potenziale vaccino”.

Un vaccino specifico per l’area S2 non impedirebbe necessariamente alle persone di rimanere infettate, come si vede con l’attuale gamma di vaccini Covid, ma potrebbe “potenziare” il sistema immunitario di un individuo a “rispondere a una futura infezione da coronavirus”, hanno affermato i ricercatori.

Gli studi su un vaccino universale

All’inizio del 2022, lo Soumya Swaminathan dell’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che “sviluppare un vaccino contro il coronavirus in grado di coprire le diverse varianti di Sars-CoV-2 e forse anche andare oltre ed essere efficace contro altri coronavirus sarebbe il Santo Graal”. Swaminathan ha dichiarato al British Medical Journal: “Sembra scientificamente fattibile svilupparne uno nei prossimi due anni, in parte grazie all’enorme ricerca dedicata a Sars-CoV-2”.