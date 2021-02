Darwin Day oggi venerdì 12 febbraio: eventi on line per il compleanno del padre dell’evoluzione (Foto Ansa)

Oggi venerdì 12 febbraio è il Darwin Day, il primo interamente virtuale. La pandemia infatti non ferma la festa per il 212esimo compleanno del padre della teoria dell’evoluzione. Per il Darwin Day ci saranno celebrazioni in tutta Italia con numerosi eventi, conferenze e lezioni online, gratuiti e aperti a tutti. Anche attraverso i social per conquistare un pubblico ancora più ampio.

Tra i temi trattati non potevano mancare i virus, che con i loro meccanismi evolutivi e il rapporto con l’ambiente e la salute umana, saranno i protagonisti di diversi incontri virtuali. Tante le iniziative in calendario nelle principali città italiane. A Milano, per esempio, per il Darwin Day il Museo Civico di Storia Naturale organizza un’intera giornata in streaming per conoscere il vincolo che da sempre lega le collezioni naturalistiche e l’evoluzione.

Darwin Day, alcuni eventi on line

Il Muse di Trento per il Darwin Day propone invece visite guidate in diretta dedicate alle famiglie e quattro interventi legati al tema degli adattamenti del mondo vegetale. “Ti amo, ti odio e a volte ti mangio: rapporti tra piante e insetti”. “Piante in movimento: strategie per ovviare all’immobilità”. “Piante in amore”. “La voce degli alberi. La rete di (tele)comunicazione tra gli alberi e la sua evoluzione”.

Si parlerà invece di crisi della biodiversità, alla luce dell’evoluzione, nell’evento organizzato dall’Unione Bolognese Naturalisti (UBN), in collaborazione con l’Alma Mater, il Sistema Museale di Ateneo e l’Orto Botanico, con Fondazione Golinelli e Zanichelli Editore.

Darwin Day a Napoli

La Città della Scienza di Napoli indagherà con video ed esperimenti un aspetto poco conosciuto delle opere di Darwin. La connessione tra mondo animale e vegetale che dimostrò nei suoi studi sulle piante carnivore. Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Bari partecipa al Darwin Day con un ricco programma di incontri e lezioni aperte online, tra cui “Alfred Russel Wallace, l’altro Darwin” e “A che serve la biogeografia”. Verrà anche presentata la mostra virtuale “E-MoVe! Evoluzione del mondo vegetale”.