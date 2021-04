Elon Musk: in Australia satelliti lanciati in massa (Ansa)

Elon Musk illumina i cieli d’Australia: una costellazione di satelliti/ripetitori. In Australia, alle cinque del mattino è apparsa nel cielo una misteriosa serie di luci che formavano una lunga linea retta. Una sorta di costellazione, e chi ha assistito all’evento è rimasto sconcertato.

In realtà lo “spettacolo”, secondo quanto riportato dal Sun, era collegato a Starlink, un progetto dell’eclettico Elon Musk, che dal 2018 ha lanciato 1.200 satelliti in orbita.

Le foto della lunga serie di luci sono state condivise su Reddit, un utente ha chiesto se altri avessero visto la “linea di meteoriti”. Ma altri, meglio informati, hanno spiegato che è collegata al progetto SpaceX di Musk per migliorare la velocità di Internet nelle aree remote.

Il CEO di Tesla e Space X spera di vendere prossimamente l’accesso a Internet a chi vive nelle aree rurali di tutto il mondo in cui la connessione è lenta.

L’obbiettivo di Starlink è quello di distribuire il servizio in aree del globo in cui la connettività Internet è tipicamente una sfida. Sul sito web del progetto si legge:“I satelliti sono i migliori per le aree a densità di popolazione da bassa a media. Starlink può fornire Internet a banda larga ad alta velocità in luoghi in cui l’accesso è stato inaffidabile o completamente non disponibile”.

Per avere la connessione, i clienti devono solo installare una piccola parabola satellitare sul tetto.

Attualmente è disponibile solo in pochi paesi, inclusi Canada e Stati Uniti ma l’azienda prevede un lancio mondiale per il 2022. La settimana scorsa, nella decima missione, ha lanciato in orbita altri 60 satelliti.