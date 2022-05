Elon Musk e la denatalità: “L’Italia non avrà più popolazione se queste tendenze continueranno”

Elon Musk su Twitter parla di denatilità, un utente italiano, Andrea Stroppa, gli fa notare la situazione preoccupante in Italia e lui risponde: “L’Italia non avrà più popolazione se queste tendenze continueranno”.

Il primo tweet di Musk

“Il tasso di natalità degli Stati Uniti – il tweet dell’uomo più ricco del pianeta sulla denatalità- è al di sotto dei livelli minimi sostenibili da circa 50 anni. Contrariamente a quanto molti pensano, più una persona è ricca, meno figli ha. Io sono una rara eccezione. La maggior parte delle persone che conosco non ha figli o ne ha uno”.

Poi il focus su Corea del Sud e Hong Kong: “La Corea del Sud e Hong Kong stanno vivendo il crollo demografico più rapido. Si noti che 2,1 figli per donna è il tasso di sostituzione”.

La situazione italiana

A questo punto un data analyst italiano, Andrea Stroppa, è intervenuto nella conversazione commentando come l’Italia, pur vivendo in uno stato di benessere generale, si collochi tra gli ultimi dieci Paesi per tasso di natalità. Il tutto corredato dal grafico che mostra la tendenza negativa nel nostro Paese. La risposta di Musk è netta: “Se l’andamento continua così, l’Italia non avrà più persone”.