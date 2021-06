Fusione nucleare ora si può, raffreddate le scorie da 150 milioni a poche centinaia di gradi Celsius

La fusione nucleare è un modo ecologico di produrre energia. Ma fino a oggi i tentativi di sfruttarla sono falliti. Ciò perché la collisione e la fusione degli atomi dell’isotopo dell’idrogeno per produrre elio, in modo analogo a quello in cui il Sole crea energia, produce un’enorme quantità di calore residuo. Difficile da contenere e disperdere.