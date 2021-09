Google permette ai disabili di usare lo smartphone con il volto e gli occhi

Google mette in campo due nuovi strumenti per permettere alle persone con disabilità di usare lo smartphone con il volto e gli occhi, già esistono delle funzioni legate all’assistente vocale.

Google utilizza Project Activate per aiutare i disabili

Le modifiche sono il risultato di un’app per Android che si chiama ‘Project Activate’ che consente di utilizzare un serie di movimenti facciali per avviare un’azione con il telefono, da inviare un testo o effettuare una chiamata.

E di una nuova funzionalità che si chiama ‘Camera Switch‘ che permette di navigare nell’interfaccia di Android col volto.

“Ogni giorno, le persone usano i comandi vocali come ‘Hey Google‘. O le mani per i loro telefoni. Questo non è sempre possibile per le persone con gravi disabilità motorie e del linguaggio – scrive la società sul suo blog -. Per rendere Android più accessibile a tutti, stiamo lanciando nuovi strumenti che semplificano il controllo del telefono e la comunicazione tramite i gesti facciali”.

Google in aiuto ai disabili, solo negli Stati Uniti sono 61 milioni

I Centers for Disease Control and Prevention stimano che 61 milioni di adulti negli Stati Uniti vivano con disabilità. Il che ha spinto Google e i rivali Apple e Microsoft a rendere loro prodotti e servizi più accessibili.

L’app gratuita ‘Activate’ è disponibile in Australia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti nel negozio Google Play.