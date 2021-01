Immuni, attenti all'app fake che vi installerà il virus Alien. L'allarme degli esperti: "Vogliono svuotarvi i conti correnti "

Attenzione: c’è un app Immuni versione fake che, una volta scaricata, vi installerà un virus. Quindi: attenzione.

Secondo un allarme lanciato da Cert-Agid, la struttura del Governo che si occupa di cybersicurezza, “i criminali informatici stanno diffondendo una versione fake della stessa app attraverso domini creati ad hoc”.

Lo scopo dell’app fake è quella di installare un virus che si chiama Alien e che può prendere il controllo dello smartphone e anche svuotare il conto corrente dell’utente malcapitato.

App Immuni, attenti alla versione fake. L’allarme degli esperti

“A segnalare la presenza della fake app Immuni – spiega Cert-Agid – è stato il gruppo di ricercatori di Malware Hunter Team (MHT) attraverso un tweet», poi grazie anche «al contributo di D3Lab, sono stati individuati i domini che ospitavano la fake app”.

L’applicazione di contact tracing Immuni approvata dal Governo ha superato di poco i 10 milioni di utenti. Non è la prima volta che Cert-Agid lancia un allarme in questo senso. A giugno ha allertato di una campagna di virus informatici, diffusa via mail, con il pretesto di far scaricare un file denominato Immuni che invitava a cliccare su un sito fasullo che imitava quello della Federazione Ordini dei farmacisti italiani.