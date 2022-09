La sonda Dart si schianterà contro asteroide: prova di difesa della Terra

“Ci vorrà del tempo per analizzare tutte le conseguenze dell’impatto”, ha detto Ian Carnelli, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), nella conferenza stampa organizzata dall’Esa. “Impossibile fare previsioni in questo momento perché i fattori in gioco sono molti”, ha aggiunto.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 26 Settembre 2022 - 09:31