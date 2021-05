Lo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è in caduta incontrollata verso la Terra, nel 2020 i frammenti erano caduti su alcuni villaggi dell’Africa occidentale (foto Ansa)

Lo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è in caduta incontrollata verso la Terra. Nel 2020 i frammenti erano caduti su alcuni villaggi dell’Africa occidentale. La notizia è stata confermata dall’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa.

E’ in caduta incontrollata verso la Terra lo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B che il 29 aprile ha portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong.

La notizia è stata segnalata da diversi siti internazionali. Ed è stata confermata all’ANSA da Luciano Anselmo. Anselmo è un ricercatore dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa.

“E’ la seconda volta che accade con questa versione del razzo. La prima – osserva Anselmo – era stata nel 2020, quando i frammenti erano caduti su alcuni villaggi dell’Africa occidentale”, ma allora la notizia era passata quasi inosservata a causa dell’emergenza della pandemia di Covid-19.

Lunga Marcia 5 cos’è? Tutto sul lanciatore spaziale cinese

Lunga Marcia 5, chiamato anche Changzheng 5, è un lanciatore spaziale cinese. È classificato come lanciatore pesante, cioè capace di portare almeno 20 000 kg in orbita terrestre bassa, tuttavia nell’unico lancio effettuato con successo ha portato un satellite di 4 000 kg in orbita di trasferimento geostazionaria.