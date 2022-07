Marte, Curiosity della NASA sta per tracciare il cambiamento climatico del pianeta

La lunga missione di Curiosity della NASA, che ad agosto raggiungerà il decimo anniversario su Marte, sta arrivando sulle pendici del Monte Sharp (Monte Aeolis). Questo per tracciare il cambiamento climatico di Marte nel corso degli eoni. Nella scala cronostratigrafica la storia della Terra è stata suddivisa in quattro grandi intervalli chiamati eoni. Ciascun eone può essere suddiviso in ere, le ere in periodi, i periodi in epoche e le epoche in età.

In questo anno trascorso su Marte, Curiosity ha notato che l’argilla ricca d’acqua lascia il posto a un’area di transizione ricca di solfato di sodio.

Marte e le scoperte di Curiosity della NASA

Attualmente gli scienziati ritengono che quelle caratteristiche segnino il punto in cui i ruscelli si sono prosciugati e si sono formate le dune di sabbia, secondo una dichiarazione della NASA. Ciò significa che i depositi lacustri che popolavano i pendii più bassi non sono così diffusi visto che Curiosity arriva più in alto sulla montagna. “Notiamo molte prove di climi più secchi, ad esempio dune aride che occasionalmente erano circondate da ruscelli”, ha affermato nella dichiarazione Ashwin Vasavada, scienziato del progetto Curiosity presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL), un centro di ricerca e sviluppo a finanziamento federale e centro della NASA, situato nel comune californiano di La Cañada Flintridge.

Oltre alla presenza di maggiore quantità di solfato, a catturare l’attenzione degli scienziati sono le caratteristiche geologiche. Osservano i sedimenti probabilmente depositati in “stratificazioni friabili”, incluso uno che il team ha soprannominato “The Prow” , la prua. L’area ha una storia complessa, piena di dune di sabbia e alcune zone che sembrano aver avuto sedimenti trasportati dall’acqua, ha affermato JPL.

“A rendere la storia più ricca e allo stesso tempo più complicata è la consapevolezza che ci sono stati più periodi in cui le acque sotterranee sono defluite nel tempo, lasciando delle “tessere” di puzzle che gli scienziati di Curiosity possono assemblare in una sequenza temporale precisa”.

I segni del tempo

Il rover funziona ancora bene. Ma JPL ha notato che sta mostrando inevitabili segni dell’età, in particolare i fori sulle ruote in alluminio che dal 5 agosto 2012, si muovono sul terreno marziano. JPL ha affermato che è improbabile che i grouser si disintegrino completamente e i test mostrano che, nel peggiore dei casi, se necessario Curiosity può procedere sui cerchioni delle ruote.