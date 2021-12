La Nasa collabora per la prima volta con la teologia. Lo farà nelle prossime missioni in caso di scoperte extraterritoriali per rendere meno scioccante la scoperta di eventuali forme di vita extraterrestri. Il loro apporto sarà fondamentale per cercare di “interpretare” queste scoperte.

Nasa, un milione di dollari per far collaborare gli scienziati con i teologi

L’agenzia spaziale americana ha arruolato 24 teologi. Faranno parte di un programma specifico a cui sta lavorando l’Università di Princeton nello Stato del New Jersey. L’ente spaziale, per il progetto ha stanziato un milione di dollari che serviranno a fare in modo che il Center for Theological Inquiry (Cti) sia pronto ad accogliere il gruppo di teologi e scienziati che lavoranno braccio a braccio. Per farne parte bisognerà rispondere a una serie di domande tra cui: cos’è la vita? Cosa significa essere vivi? Qual è il confine tra umano ed extraterrestre?

Teologi e scienziati collaboreranno per evitare che sia una choc l’eventuale scoperta di forme di vita extraterrestre. Marte è il pianeta maggiormente indiziato da questo punto di vista.

Scienza e fede a braccietto per Perseverance

L’idea di puntare su un programma in cui scienza e fede vanno a braccetto è nata dopo che la Nasa si è resa conto di non poter più escludere determinati tipi di collaborazione dopo la partenza del piano Perseverance con cui si cercano tracce aliene.

Dal canto loro, i teologi collaboreranno a questa ricerca di tracce aliene per poter comprendere fino a che punto siano arrivati i poteri di Dio. Fra i teologi scelti c’è infatti Andrew Davison, un sacerdote e insegnante che ha spiegato quale potrebbe essere il suo approccio nel programma. Il suo obiettivo è quello di mettere in collegamento l’astrobiologia, ossia la scienza che studia l’origine, l’evoluzione e la distribuzione delle forme di vita nell’universo, con Dio.