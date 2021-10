Nobel Chimica 2021 a Benjamin List e a David MacMillan. L’Accademia reale svedese ha assegnato il Nobel per la Chimica a Benjamin List e a David W.C. MacMillan. Il premio va alla scoperta di un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace.

Benjamin List, 53 anni, è nato in Germania, a Francoforte, dove si è laureato nel 1997. Attualmente dirige il Max Plank Institute specializzato per la ricerca sulla catalisi. David W.C. MacMillan ha la stessa età, 53 anni, ed è nato nel 1968 in Gran Bretagna, Bellshill.

Ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato nel 1966 nell’Università della California a Irvine e attualmente insegna nell’Università di Princeton.

Delle ricerche di List e MacMillan l’accademia ha preso in considerazione la nuova tecnica che i due ricercatori, in modo indipendente, hanno messo a punto, chiamata organocatalisi.

Organocatalisi, cosa significa

La catalisi è – ci appoggiamo alla Treccani per il significato – “l’influenza che una sostanza (catalizzatore), anche in minima quantità, ha sulla velocità di una reazione chimica”.

L’organocatalisi permette invece di combinare fra loro le molecole per ottenerne di nuove, evitando che durante la reazione possano avvenire contaminazioni. Grazie a questa tecnica è possibile ottenere, per esempio, nuove molecole di interesse farmacologico.

Oppure celle solari di nuova generazione o batterie più efficienti. Un’altra ricaduta importante è nel fatto che si tratta di una tecnica amica dell’ambiente, funzionale alla cosiddetta ‘chimica verde’.