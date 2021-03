Oppo Find X3, il nuovo smartphone cinese: fotocamera, schermo, prezzo

OPPO FIND X3, un altro contendente per le posizioni alte delle classifiche di vendita degli smartphone.

OPPO è un marchio cinese, particolarmente popolare in Asia, nella propria area di origine ha appena conquistato il primato scalzando Huawei. La miscela proposta da questo marchio è una combinazione di design avanzato, tecnologia sofisticata, ma anche un lungo elenco di prodotti con prezzi molto competitivi.

Oppo, la linea Find X e la fotocamera

La linea Find X è da sempre quella della sperimentazione, due anni fa è stato presentato un modello completamente privo di fotocamere visibili, con una parte mobile che nascondeva sia la fotocamera anteriore e quella posteriore. Lo scorso anno, con il secondo modello della serie, è stata introdotta una variante molto curiosa dotata di una parte posteriore realizzata in pelle sintetica.

Quest’anno, per la nuova serie, l’azienda si è ispirata al design dei moduli lunari, anche nel video di lancio ha presentato il suo telefono come una derivazione di una navicella spaziale. In effetti, OPPO Find X3 potrebbe essere considerato un prodotto spaziale perché combina un design molto ricercato con il migliore processore oggi disponibile e addirittura una fotocamera quadrupla che contiene ben due sensori da 50 megapixel.

Non vorremmo entrare troppo nei dettagli tecnici, ma va sicuramente sottolineato il fatto che all’interno di questo dispositivo c’è un processore estremamente potente, in grado di far funzionare l’intelligenza artificiale anche quando non è collegato alla rete Internet.

Oppo Find X3 e lo schermo in grado di riprodurre un miliardo di colori

A completamento delle caratteristiche tecniche del nuovo OPPO Find X3, segnaliamo anche lo schermo in grado di riprodurre 1 miliardo di colori, con una tecnologia a 10 bit che per la prima volta arriva nel mondo degli smartphone.

L’azienda cinese ha curato davvero tutti i dettagli di questo prodotto, tanto è vero che ha collaborato con il pluripremiato compositore tedesco Hans Zimmer, che ha realizzato suonerie esclusive dedicate a questo modello.

Un altro dettaglio da sottolineare è quello della batteria, non solo perché è molto capiente, ma anche perché offre una tecnologia di Ricarica incredibilmente veloce, sia quando si collega il telefono al classico cavo che quando si utilizza un caricatore wireless.

Gli amici di MisterGadget.Tech hanno provato questo smartphone in anteprima e sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla sua qualità complessiva.

Oppo Find X3: prezzo, promozioni e prodotti in abbinamento

Tutta questa tecnologia, però spinge il prezzo molto in alto, il nuovo OPPO Find X3 verrà infatti venduto ad una cifra di 1149 €, ma fortunatamente ci sono due alternative molto accattivanti, OPPO Find X3 Neo, che con caratteristiche tecniche leggermente meno spinte arriva ad un prezzo di 799 €.

Per chi vuole sperimentare la tecnologia di oppo ma contenere la spesa, c’è un ulteriore alternativa, quella di OPPO Find X3 Lite, che invece si comprerà a 499 euro.

Per coloro che vorranno comprare questi dispositivi nel primo periodo di vendita, fino al prossimo 30 aprile, ci saranno molte promozioni con omaggi e prodotti in abbinamento. Con questa nuova proposta lanciata oggi, in arrivo nel giro di qualche settimana anche in Italia, si alza ulteriormente la qualità media dei dispositivi: è vero che si alza anche il prezzo, ma parliamo di terminali sempre più completi e sempre più sofisticati, destinati a durare nel tempo.